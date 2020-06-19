Муса Магомедов рассказал о перспективах открытия КПВВ в "ДНР"

19.06.2020 09:00

Избранный в Донецкой области внефракционный народный депутат Украины Муса Магомедов отметил на своем Telegram-канале, что через пять дней – во вторник, 23 июня, состоится очередное видео-заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщает Интернет-газета "Жизнь".

«Действия «ДНР» остаются непонятными. Одни разговоры про готовность работы пунктов пропуска. Теперь представители «квазиреспублики» заявили, что договариваются с Украиной, и в течение пяти дней должны открыть блокпосты. Не пойму, о чем, если больше недели уже как Украина открыла КПВВ? Будем надеяться, что это не очередной треп. Во вторник должно быть очередное заседание гуманитарной группы, возможно после нее вопрос решится положительно», — написал Магомедов.

Он также напомнил, что с 19 июня так называемая «ЛНР» разрешила местным жителям пересекать линию разграничения.