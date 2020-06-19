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В ОРДЛО подтвердили 1428 случаев COVID-19
За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории было выявлено 33 новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Пятеро ранее заболевших скончались: мужчины в возрасте 78, 51 и 46 лет и женщины в возрасте 54 и 96 лет.
Об этом сообщает «министерство здравоохранения ДНР».
Там рассказали, что все новые случаи коронавирусной инфекции выявлены у людей, которые контактировали с заболевшими ранее, среди них 10 медицинских работников и два ребенка.
За сутки было выписано 6 человек.
Всего «ДНР» подтверждает 959 случаев COVID-19. Из них выздоровел 261 человек, а 57 скончались. На лечении находится 641 пациент.
За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ЛНР» территории выявлено трое новых заразившихся коронавирусом, общее число случаев составляет 469. Об этом сообщает «министерство здравоохранения ЛНР».
Отмечается, что за сутки было выписано два человека, всего с начала пандемии — 420.
В «ЛНР» отметили, что за прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 11 человек.
Теги: статистика, ОРДЛО, COVID-19
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