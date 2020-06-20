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"ДНР" заявила о готовности открыть КПВВ на Донбассе с 22 июня
Группировка «ДНР» ждет, что до 22 июня украинская сторона согласует с ней пропуск людей через контрольно-пропускные пункты въезда и выезда (КПВВ) на линии соприкосновения. Если же этого не произойдет, то «ДНР» готова начать пропуск в одностороннем порядке, но на своих условиях, сообщает сайт novosti.dn.ua.
Об этом заявила глава «МИД ДНР» Наталья Никонорова.
«До понедельника, 22 июня, мы ждем четкую позицию Киева по поводу всех необходимых мер по организации пропуска граждан через КПВВ, с учетом соблюдения прав граждан и принятия во внимание рисков для здоровья. Если же до обозначенного срока такая позиция нам предоставлена не будет, то мы, исходя из гуманитарных соображений и ввиду острой социальной необходимости, будем готовы пойти на односторонние действия», — приводит ее слова сепаратистский ресурс ДАН.
Она добавила, что если такого диалога с Киевом не произойдет, то 22 июня «ДНР» на одном из контрольно-пропускных пунктов организует пропуск всех желающих выехать на подконтрольную Украине территорию.
С 25 июня в этом случае планируется пропуск желающих въехать обратно в ОРДО «с учетом ряда условий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, в том числе с определением гуманитарных коридоров и категорий».
Теги: Донбасс, ДНР, КПВВ
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