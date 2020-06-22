Последние новости раздела
- В ОРДО рассказали о порядке обсервации въезжающих в «республику»14:00
- В "ДНР" установили дополнительные блокпосты для "фильтрации" потока выезжающих11:00
- График работы мобильных пунктов Ощадбанка на Донбассе с 22 по 26 июня09:00
- В "ДНР" назвали условия въезда в ОРДО через КПВВ "Еленовка"16:00
- Зеленский выступил за бесплатное обучение жителей ОРДЛО в украинских ВУЗах15:00
- ГПСУ сообщила о ситуации в КПВВ «Новотроицкое»14:00
- Ситуация в КПВВ "Еленовка" на Донбассе 22 июня10:00
- Боевики "ДНР" установили на КПВВ "Еленовка" стелу "Россия" (ВИДЕО)08:00
- Число подтвержденных случаев COVID-19 в ОРДО превысило 100014:00
- "ДНР" заявила о готовности открыть КПВВ на Донбассе с 22 июня11:00
ГПСУ сообщила о ситуации в КПВВ «Новотроицкое»
22.06.2020 14:00
Сегодня, 22 июня, по распоряжению Командующего операции объединенных сил в Донецкой области начал работу КПВВ «Новотроицкое», сообщает Госпогранслужба Украины.
В указанном контрольном пункте въезда-выезда пропуск граждан будет осуществляться с 09:00 до 18:00. Из соображений безопасности за полчаса до завершения указанного времени допуск лиц на территорию КПВВ для пересечения линии разграничения будет существенно ограничен.
По состоянию на 12:00 из временно оккупированной территории через КПВВ «Новотроицкое» прибыло 13 человек, в том числе двое выпускников школ для участия в ВНО. На временно оккупированную территорию последовало 3 человека.
Теги: Донбасс, Новотроицкое, Госпогранслужба, КПВВ
Читайте также:
- Через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированный Донбасс проехало пять автомобилей с гуманитаркой
- На КПВВ "Новотроицкое" установили новые модули, помогли международные организации (ФОТО)
- На КПВВ "Новотроицкое" задержали группу пограничников-вымогателей
- На КПВВ "Новотроицкое" пограничники задержали боевика "ДНР"
- На КПВВ "Новотроицкое" пограничники спрашивали о коррупции у пересекающих линию разграничения и проверяли багаж и авто (ВИДЕО)
- В зоне АТО за прошедшие сутки было обнаружено 9 беспилотных летательных аппаратов
- В ОРДО рассказали о порядке обсервации въезжающих в «республику»14:00
- "МИД ЛНР" показало бланк заявления для въезда в ОРЛО через КПВВ "Станица Луганская"13:00
- В "ДНР" установили дополнительные блокпосты для "фильтрации" потока выезжающих11:00
- График работы мобильных пунктов Ощадбанка на Донбассе с 22 по 26 июня09:00
- В "ДНР" назвали условия въезда в ОРДО через КПВВ "Еленовка"16:00
- Зеленский выступил за бесплатное обучение жителей ОРДЛО в украинских ВУЗах15:00
- ГПСУ сообщила о ситуации в КПВВ «Новотроицкое»14:00
- В Луганске прошла генеральная репетиция парада Победы13:00
- Ситуация в КПВВ "Еленовка" на Донбассе 22 июня10:00
- Боевики "ДНР" установили на КПВВ "Еленовка" стелу "Россия" (ВИДЕО)08:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Грузинский тележурналист Габуния снова оскорбил Путина (ВИДЕО)17:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- В ОРДО рассказали о порядке обсервации въезжающих в «республику»14:00
- "МИД ЛНР" показало бланк заявления для въезда в ОРЛО через КПВВ "Станица Луганская"13:00
- Опубликовано видео взрыва многоэтажки в Киеве (ВИДЕО)12:00
- В "ДНР" установили дополнительные блокпосты для "фильтрации" потока выезжающих11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июня10:00
- График работы мобильных пунктов Ощадбанка на Донбассе с 22 по 26 июня09:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- Вихід з карантину на КПВВ: врахувати всі ризики15:00
- Автофиксация нарушений ПДД. Первые результаты и антирекорды18:00
- В "ДНР" назвали условия въезда в ОРДО через КПВВ "Еленовка"
- Ситуация в КПВВ "Еленовка" на Донбассе 22 июня
- В "ДНР" установили дополнительные блокпосты для "фильтрации" потока выезжающих
- ГПСУ сообщила о ситуации в КПВВ «Новотроицкое»
- В ОРДО рассказали о порядке обсервации въезжающих в «республику»
- Боевики "ДНР" установили на КПВВ "Еленовка" стелу "Россия" (ВИДЕО)
- "МИД ЛНР" показало бланк заявления для въезда в ОРЛО через КПВВ "Станица Луганская"
- Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня
- График работы мобильных пунктов Ощадбанка на Донбассе с 22 по 26 июня
- Зеленский выступил за бесплатное обучение жителей ОРДЛО в украинских ВУЗах