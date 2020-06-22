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Ситуация в КПВВ "Еленовка" на Донбассе 22 июня
В "ДНР" установили новые правила выезда из ОРДО на подконтрольные Украине территории. Правила подразумевает «указ» № 57 «О введении режима повышенной готовности», сообщает Cxid.info.
Власти "ДНР" разрешили выезд на подконтрольную Украине территорию с 22 июня 2020 года ежедневно с 09:00 часов до 18:00 часов в пункте пропуска «Еленовка» при условии обязательного подписания уведомления о невозможности въезда (возвращения) на территорию ОРДО до улучшения эпидемической ситуации.
В связи с этим на КПВВ «Еленовка», с ночи собрались большие очереди из автомобилей.
Об этом сообщают очевидцы социальных сетях.
По их словам, многие машины приехали в Еленовку еще вечером вчера, 21 июня, — сразу же, как только появилась четкая информация об открытии пункта пропуска. Часть автомобилей подъезжала ночью — в 4-5 утра.
«Сейчас еду с блок поста (отвозила родственников). Пеших было до 30 человек, машин много, по поводу льготный очередей есть такая тема, что машины позанимали для того, чтобы продать очередь за 1-1,5 тысячи, дают заполнить бланки», — сообщают очевидцы.
«На Еленовке машин много, сейчас еду оттуда», — добавил другой автор.
С 25 июня 2020 года в пункте пропуска «Еленовка» будет разрешен въезд граждан, имеющих регистрацию на территории ОРДО либо удостоверение на постоянное проживание на территории ОРДО или адресную справку, подтверждающую регистрацию в ОРДО, при наличии гуманитарных и иных вынуждающих обстоятельств и в соответствии со списком граждан, утвержденным штабом.
Пропуск граждан, будет осуществляться по мере утверждения штабом списков в дни, определенные штабом, с 09:00 часов до 18:00 часов.
Украинская сторона готова пропускать мирных жителей из Еленовки через КПВВ "Новотроицкое". Об этом сообщается на сайте Донецкой облгосадминистрации.
Сообщается, что люди, которые прибудут с временно оккупированной территории Украины, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19. При этом, сообщается, что эта категория граждан (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будет пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома", или обсервации.
На КПВВ "Новотроицкое" присутствуют спасатели и медики. На выезде из подконтрольной украинской власти территории в очереди есть с десяток автомобилей. Из временно неподконтрольной территории по состоянию на 9:00 не пришел ни один человек.
Теги: Донбасс, Еленовка, КПВВ, ситуация
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