График работы мобильных пунктов Ощадбанка на Донбассе с 22 по 26 июня

23.06.2020 09:00

В Минреинтеграции опубликовали режим работы мобильных пунктов Ощадбанка в Донецкой и Луганской областях с 22 по 26 июня.

В Донецкой области отделения будут работать в Новолуганском и Авдеевке:

23.06.2020 с 09:30 до 15:00 - с.Новолуганское, ул.Первомайская,38;

24.06.2020 с 09:30 до 15:00 - г.Авдеевка, ул.Коммунальная,1.

В Луганской - в Золотом, Трёхизбенке и Тошковке:

22.06.2020 с 09:00 до 15:00 - г. Золотое, Попаснянский район;

23.06.2020 с 09:00 до 15:00 - с. Трехизбенка, Новоайдарский район;

24.06.2020 с 09:00 до 15:00 - г. Золотое, Попаснянский район;

25.06.2020 с 09:00 до 15:00 - пгт. Тошковка-1, Попаснянский район;

26.06.2020 с 09:00 до 15:00 - г. Золотое, Попаснянский район.