В ОРДО рассказали о порядке обсервации въезжающих в «республику»

23.06.2020 14:00

Так называемый "министр здравоохранения" ДНР Ольга Долгошапко рассказала, каким образом будет организована работа КПВВ на въезд в "республику", сообщает Интернет-газета "Жизнь".

По ее словам, ДНР подготовило коечный фонд для проведения обязательной обсервации прибывших из Украины граждан, но места ограничены.

"Когда люди будут въезжать в ДНР, их будут встречать на контрольно-пропускном пункте "Еленовка" и прямо оттуда автобусами транспортировать в одну из больниц Донецка, где они будут проходить карантин. Места выделены, персонал готов. Мест на данный момент достаточно, но все же их число ограничено, поэтому количество въезжающих будет лимитировано списками", — отметила Долгошапко.

По информации пользователей соцсетей для изоляции и обсервации прибывших из Украины властями "ДНР" определены больница им. Вишневского и 23-я кардиологическая больница (на Азотном).