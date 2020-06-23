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Архив - Донецкая область

В ОРДО рассказали о порядке обсервации въезжающих в «республику»

23.06.2020 14:00
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В ОРДО рассказали о порядке обсервации въезжающих в «республику»

Так называемый "министр здравоохранения" ДНР Ольга Долгошапко рассказала, каким образом будет организована работа КПВВ на въезд в "республику", сообщает Интернет-газета "Жизнь".
По ее словам, ДНР подготовило коечный фонд для проведения обязательной обсервации прибывших из Украины граждан, но места ограничены.
"Когда люди будут въезжать в ДНР, их будут встречать на контрольно-пропускном пункте "Еленовка" и прямо оттуда автобусами транспортировать в одну из больниц Донецка, где они будут проходить карантин. Места выделены, персонал готов. Мест на данный момент достаточно, но все же их число ограничено, поэтому количество въезжающих будет лимитировано списками", — отметила Долгошапко.
По информации пользователей соцсетей для изоляции и обсервации прибывших из Украины властями "ДНР" определены больница им. Вишневского и 23-я кардиологическая больница (на Азотном).



Теги: правила, ДНР, обсервация
 
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