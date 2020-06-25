Ситуация на КПВВ в Новотроицком в первый день открытия въезда в ОРДО

25.06.2020 11:00

На КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области начался пропуск граждан на временно неподконтрольные украинскому правительству территории.

Вот что сообщают очевидцы в социальных сетях:

Из Телеграмм: "На Новотроицком из Украины стояло порядка 50 человек (не все в списках) и 20 авто. Запуск начался: по 10 авто и 15 человек".

Из Телеграмм: "На данный момент на Новотроицком кпвв Украина пропускает в сторону Еленовки всех желающих при условии что есть смартфон, для установки приложения дій вдома (на случай если днр не пропустит),но на ДНРовском нуле вояки пропускают только тех кто есть в списках".