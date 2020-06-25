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В Славянске - новая вспышка коронавируса
25.06.2020 13:00
За минувшие сутки в Славянске обнаружено 22 новых случая коронавируса, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
COVID-19 подтвержден у медработников психоневрологического интерната. Среди заболевших – 65-летний мужчина и 21 женщина в возрасте от 35 до 70 лет. Все они – из числа контактных лиц, у которых наличие коронавируса было подтверждено ранее.
«В настоящее время проводится обследование всего персонала и пациентов медучреждения», – отметил Кириленко.
Теги: Донбасс, Славянск, COVID-19
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