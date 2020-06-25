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Венедиктова посетила зону ООС на Донбассе
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова побывала с рабочей поездкой в Мариуполе и в зоне ООС, где провела совещание с местным руководством правоохранительных органов и сил ООС. Об этом в среду, 24 июня, сообщил офис генерального прокурора, передает ДС.
В ходе совещания отмечалось, что количество зарегистрированных преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, за январь-май возросло в Донецкой области на 30%, до более 500.
По данным заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, во время вооруженного конфликта погибло более 13 тыс. наших сограждан, как военных, так и гражданских, почти втрое больше людей получили ранения. В результате военных действий на территории Донецкой области погибли 28 детей, 85 - получили ранения различной степени тяжести.
Вместе с тем уровень преступности в Донецкой области в пересчета на 10 000 населения ниже, чем в целом по Украине.
Теги: Донбасс, генеральный прокурор, ООС
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