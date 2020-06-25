Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Венедиктова посетила зону ООС на Донбассе

25.06.2020 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Венедиктова посетила зону ООС на Донбассе

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова побывала с рабочей поездкой в Мариуполе и в зоне ООС, где провела совещание с местным руководством правоохранительных органов и сил ООС. Об этом в среду, 24 июня, сообщил офис генерального прокурора, передает ДС.
В ходе совещания отмечалось, что количество зарегистрированных преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, за январь-май возросло в Донецкой области на 30%, до более 500.
По данным заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, во время вооруженного конфликта погибло более 13 тыс. наших сограждан, как военных, так и гражданских, почти втрое больше людей получили ранения. В результате военных действий на территории Донецкой области погибли 28 детей, 85 - получили ранения различной степени тяжести.
Вместе с тем уровень преступности в Донецкой области в пересчета на 10 000 населения ниже, чем в целом по Украине.



Теги: Донбасс, генеральный прокурор, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх