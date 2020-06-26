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32 человека застряли в КПВВ "Новотроицкое" из-за отсутствия смартфонов
32 человека, которые хотели въехать на подконтрольную Украине территорию, застряли в пункте пропуска "Новотроицкое", так как у них не оказалось смартфонов, чтобы установить приложение "Дій вдома", необходимое для контроля самоизоляции. Об этом сообщает Агентство ООН по правам беженцев в Украине.
"Согласно мерам безопасности, связанным с COVID-19, их попросили загрузить приложение "Дій вдома" на свои телефоны, чтобы выполнить условие самоизоляции. Однако у 32 человек смартфонов не было. Как следствие, им было запрещено пересечение линии разграничения", — говорится в сообщении.
По информации агентства, эти люди также не могут вернуться на неподконтрольные территории, "поскольку их имена отсутствуют в предварительно утвержденном списке".
Люди спят в палатке возле КПВВ, сообщили в агентстве. Среди них пожилые люди, двое детей, трое онкобольных и один инсулинозависимый человек.
"Необходимо срочно найти гуманитарное решение, например, позволить людям подписать личное обязательство о прохождении самоизоляции у себя дома, или разместить их в специально определенных учреждениях для прохождения обсервации", — говорится в сообщении.
Теги: смартфон, палатка, Новотроицкое, КПВВ
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