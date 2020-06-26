Кабмин отменил самоизоляцию для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма

26.06.2020 08:00

Кабмин внес изменения в постановление № 392 от 20 мая 2020 года "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мер", сообщает "Укринформ".

Представляя проект решения на заседании правительства 25 июня, министр здравоохранения Максим Степанов заявил: "Предлагается предусмотреть, что центры предоставления административных услуг самостоятельно определяют время своей работы. Также предлагается исключить из случаев обязательной самоизоляции или обсервации участников вступительных экзаменов, в том числе для поступления через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".

По его словам, предусмотрена также возможность прекращения режима самоизоляции или обсервации для лиц, пересекающих государственную границу (иностранцев или лиц без гражданства) или контрольно-пропускные пункты на границе с временно оккупированной территории, в случае получения отрицательного результата тестирования на коронавирус методом ПЦР.