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Архив - Донецкая область

Украина представила в ТКГ план по выборам в ОРДЛО

26.06.2020 09:00
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Украина представила в ТКГ план по выборам в ОРДЛО

Календарный план подготовки и проведения местных выборов в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей презентован представителями официального Киева на переговорах трехсторонней контактной группы. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил офис президента, передает Корреспондент.net.
Украинская сторона подчеркнула, что выборы в ОРДЛО могут пройти только после деэскалации, вывода оттуда незаконных военных формирований и восстановления контроля правительства Украины над украинско-российской государственной границей в Донецкой и Луганской областях.
Заседания трехсторонней контактной группы проходило в формате видеоконференции. При этом представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей – советники украинской делегации в ТКГ, активно участвовали в этих консультациях.



Теги: Донбасс, выборы, ОРДЛО, ТКГ
 
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