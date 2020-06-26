В "ДНР" отчитались о работе КПВВ в Еленовке

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За 25 июня контрольно-пропускной пункт "Еленовка", который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ "Новотроицкое", пересекли 792 человека в обоих направлениях, передают СМИ "ДНР".
По состоянию на 21:00 оформлено на выезд из "республики":
114 легковых авто и 2 автобуса,
566 человек (268 пешком и 298 в транспорте)
На въезд:
18 легковых авто, 1 мопед, 2 автобуса,
226 человек (по спискам и без списков).
"Несмотря на то, что ДНР планировала пускать на свою территорию только людей по заранее согласованным спискам, украинская сторона пропускала в "серую зону" и других граждан со своей территории. Из гуманных соображений все люди, находившиеся в "серой зоне" получили доступ на территорию ДНР и были размещены в обсерваторах республики", - гоаорится в сообщении.
Теги: Еленовка, КПВВ, ситуация
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