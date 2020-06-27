Людей без смартфонов, прибывших из ОРДО, направят на обсервацию

27.06.2020 10:00

Более сорока человек, которые из-за невозможности установить мобильное приложение «Дій вдома» для прохождения самоизоляции вынужденно находятся на КПВВ «Новотроицкое», отправятся на двухнедельную обсервацию. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Отмечается, что обсервация будет проходить «в одном из определенных для этого мест». ДонОГА предоставит транспорт, а питание обеспечат при поддержке международных организаций.