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Людей без смартфонов, прибывших из ОРДО, направят на обсервацию
27.06.2020 10:00
Более сорока человек, которые из-за невозможности установить мобильное приложение «Дій вдома» для прохождения самоизоляции вынужденно находятся на КПВВ «Новотроицкое», отправятся на двухнедельную обсервацию. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.
Отмечается, что обсервация будет проходить «в одном из определенных для этого мест». ДонОГА предоставит транспорт, а питание обеспечат при поддержке международных организаций.
Теги: Донбасс, Новотроицкое, КПВВ, ОРДО, обсервация
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