Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Людей без смартфонов, прибывших из ОРДО, направят на обсервацию

27.06.2020 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Людей без смартфонов, прибывших из ОРДО, направят на обсервацию

Более сорока человек, которые из-за невозможности установить мобильное приложение «Дій вдома» для прохождения самоизоляции вынужденно находятся на КПВВ «Новотроицкое», отправятся на двухнедельную обсервацию. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.
Отмечается, что обсервация будет проходить «в одном из определенных для этого мест». ДонОГА предоставит транспорт, а питание обеспечат при поддержке международных организаций.



Теги: Донбасс, Новотроицкое, КПВВ, ОРДО, обсервация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх