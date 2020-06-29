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Украина не будет закрывать свои КПВВ в Донецкой области
Два пункта пропуска в Донецкой области с подконтрольной правительству стороны продолжают работать, хотя оккупационная власть ОРДО заявляет, что закрыла для пересечения свои КПВВ.
Как сообщает в Facebook председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, "Марьинка" пропускает людей ежедневно с 11:00 до 14:00, а "Новотроицкое" - с 7:00 до 18:00.
"И еще в течение двух часов - до 20:00 - украинские пограничники на этом КПВВ готовы принимать тех, кто едет со стороны оккупированной территории", - отметил Кириленко.
"Украинские пограничники предупреждают граждан, которые едут в сторону оккупированной территории, о возможном блокировании оккупантами въезда на контролируемую ими территорию. И в случае возвращения на контролируемую территорию такие граждане обязательно должны установить приложение "Дій вдома" и соблюдать режим самоизоляции. Те же, кто не имеет возможности установки приложения, при их согласии будут направлены в специально определенное место обсервации. Транспорт для этого и необходимый медицинский контроль организовала Донецкая ОГА, питание - при финансовой поддержке международных организаций", - отметил глава ОГА.
Теги: Донбасс, Марьинка, Новотроицкое, КПВВ
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