Мариуполь затопило после сильного ливня (ВИДЕО)

30.06.2020 08:00

Мариуполь пострадал от сильного ливня, который прошел в понедельник, 29 июня. Ливневки не справлялись с большим потоком воды и в результате много территорий, которые были расположены в низинах, оказались под водой. Об этом сообщает сайт "0629".

Стихия парализовала весь город. Некоторые машины полностью затопило. При этом поднялся шквальный ветер, который ломал деревья и сносил крыши. В связи с ливнем в городе остановили электротранспорт на ряде участков дорог.

Упавшие деревья повредили электропровода. В некоторых районах города люди остались без электроэнергии.

Самая тяжелая ситуация наблюдалась в Левобережном и Кальмиусском районах. Там под мостом, в районе кладбища, образовалась огромная яма, транспорту пришлось буквально проплывать. Под мостом в воде застряла маршрутка и легковой автомобиль.

По словам первого заместителя городского головы Михаила Когута, для ликвидации последствий стихии было задействовано 4 бригады МКП зеленого строительства, 4 бригады Спасательной аварийной водолазной службы, 2 бригады ККП «Мариупольавтодор». Были привлечены также сотрудники и техника «Водоканала», «Теплосети» и компании ДТЭК.