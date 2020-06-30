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Архив - Донецкая область

В ОРДО утвердили новые тарифы на тепло и горячую воду

30.06.2020 16:00
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В ОРДО утвердили новые тарифы на тепло и горячую воду

Тарифы на теплоснабжение и горячую воду на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области остаются на прежнем уровне. Об этом сообщают местные СМИ.
Тарифы закреплены в "распоряжении" "правительства ДНР" № 148 от 26 июня 2020 года "Об установлении тарифов на услуги централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения".
Указанным "нормативным правовым актом" предусмотрено закрепление с 1 июля 2020 года действующих тарифов на услуги централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения для населения, бюджетных организаций и прочих потребителей.



Теги: отопление, тариф, горячая вода, коммунальные услуги, ОРДО
 
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