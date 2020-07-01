Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В "ДНР" изменили порядок выезда в Россию и "ЛНР"

01.07.2020 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ДНР" изменили порядок выезда в Россию и "ЛНР"

"Глава ДНР" Денис Пушилин снял ограничения на выезд из "республики" в Российскую Федерацию, введенные в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ №208 опубликован вечером 30 июня и вступил в силу.
Указом вносятся новые изменения в указ №57 от 14 марта «О введении режима повышенной готовности». В числе прочего, в новой редакции изложен пункт 71, касающийся возможности выезда за пределы "ДНР".
Согласно новой редакции указанного пункта, в условиях режима повышенной готовности выезд из "ДНР" разрешается в Российскую Федерацию и "Луганскую Народную Республику".
При этом выезжать в "ЛНР" могут: лица, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории "ЛНР"; лица, имеющие уважительные причины для выезда (служебная командировка, необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника); водители, осуществляющие грузовые перевозки, и лица, сопровождающие грузы на грузовом автотранспорте. При наличии других вынуждающих обстоятельств выезд из "ДНР" в "ЛНР" возможен по решению Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.
Особые условия для выезда в Россию не предусмотрены.



Теги: Россия, поездка, ДНР, ЛНР, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх