В "ДНР" изменили порядок выезда в Россию и "ЛНР"

01.07.2020 10:00

"Глава ДНР" Денис Пушилин снял ограничения на выезд из "республики" в Российскую Федерацию, введенные в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ №208 опубликован вечером 30 июня и вступил в силу.

Указом вносятся новые изменения в указ №57 от 14 марта «О введении режима повышенной готовности». В числе прочего, в новой редакции изложен пункт 71, касающийся возможности выезда за пределы "ДНР".

Согласно новой редакции указанного пункта, в условиях режима повышенной готовности выезд из "ДНР" разрешается в Российскую Федерацию и "Луганскую Народную Республику".

При этом выезжать в "ЛНР" могут: лица, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории "ЛНР"; лица, имеющие уважительные причины для выезда (служебная командировка, необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника); водители, осуществляющие грузовые перевозки, и лица, сопровождающие грузы на грузовом автотранспорте. При наличии других вынуждающих обстоятельств выезд из "ДНР" в "ЛНР" возможен по решению Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

Особые условия для выезда в Россию не предусмотрены.