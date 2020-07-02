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"ДНР" возобновила автобусное сообщение с Россией
Международные автобусные рейсы в Россию частично возобновлены сегодня в связи со снятием ограничений на выезд из "ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе "минтранса республики".
«В связи со снятием ограничений на выезд из Донецкой Народной Республики в направлении РФ частично возобновлена работа пассажирских международных рейсовых автобусов», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19 все транспортные средства, осуществляющие перевозку пассажиров на территории "республики" и за ее пределы, в обязательном порядке проходят регулярную санитарную обработку.
По данным пресс-службы, с подробной информацией о действующих маршрутах и расписании движения автобусов можно ознакомиться на сайте ГП «Автовокзалы Донбасса» и по телефонам справочной службы: (071) 476-61-81, (062) 304-28-00, (062) 304-58-22, (062) 304-39-37, (071) 404-73-74, (071) 404-73-75, (071) 404-73-76, (071) 404-73-77, (071) 314-50-20.
Теги: Россия, автобус, ДНР
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