В "ДНР" разрабатывают "альтернативный механизм" пересечения линии соприкосновения

02.07.2020 09:00

В "ДНР" разрабатывают некий механизм альтернативного пересечения линии разграничения с подконтрольной территорией Украины. Об этом рассказала так называемый "министр иностранных дел" непризнанной республики Наталья Никонорова в интервью сепаратистским СМИ.

«Осознавая всю необходимость принятия шагов по обеспечению прав граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, властями "ДНР" прорабатываются альтернативные механизмы, которые позволят в безопасном режиме для санитарно-эпидемиологической обстановки в "республике" осуществить пропуск желающих через КПВВ в отсутствие согласования таких механизмов Киевом», — отметила Никонорова.

«После сбора всех необходимых в каждом конкретном случае документов и их рассмотрения, штаб принимает решение о включении граждан в данные списки. Именно по ним в ближайшее время будет осуществляться пропуск желающих въехать на нашу территорию после того, как будет принято решение об организации следующего гуманитарного коридора на КПВВ», — подчеркнула она.