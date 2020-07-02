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Архив - Донецкая область

В "МИД" "ДНР" заявили о взломе Facebook-аккаунта Натальи Никоноровой "украинскими провокаторами"

02.07.2020 11:00
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В "МИД" "ДНР" заявили о взломе Facebook-аккаунта Натальи Никоноровой "украинскими провокаторами"

Страница "министра иностранных дел" "ДНР" Натальи Никоноровой в социальной сети Facebook была взломана. Об этом сообщили в пресс-службе "министерства".
"На днях аккаунт в Facebook Натальи Никоноровой был взломан. Сегодня, через некоторое время после взлома, на странице были опубликованы откровенно провокационные и ложные сведения и заявления. Украинские провокаторы не ограничились взломами страниц в социальных сетях Главы Донецкой Народной Республики и продолжают осуществлять свои информационные демарши", — говорится в сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве призвали жителей Донбасса доверять только сведениям из проверенных "официальных" источников.



Теги: Facebook, взлом, МИД, ДНР
 
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