В "МИД" "ДНР" заявили о взломе Facebook-аккаунта Натальи Никоноровой "украинскими провокаторами"

02.07.2020 11:00

Страница "министра иностранных дел" "ДНР" Натальи Никоноровой в социальной сети Facebook была взломана. Об этом сообщили в пресс-службе "министерства".

"На днях аккаунт в Facebook Натальи Никоноровой был взломан. Сегодня, через некоторое время после взлома, на странице были опубликованы откровенно провокационные и ложные сведения и заявления. Украинские провокаторы не ограничились взломами страниц в социальных сетях Главы Донецкой Народной Республики и продолжают осуществлять свои информационные демарши", — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве призвали жителей Донбасса доверять только сведениям из проверенных "официальных" источников.