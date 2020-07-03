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В "Ощадбанке" рассказали об электронной очереди для ВПЛ из ОРДЛО
О том как будет работать электронная очередь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) рассказала начальник Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик на брифинге в Донецкой облгосадминистрации, сообщает РПД «Донецкие новости».
«В том случае, если КПВВ будут работать в полном объеме, чтобы не было столпотворения и очередей, клиенты-ВПЛ имеют возможность заранее зарегистрироваться в одно из 167 отделений через сайт "Ощадбанка", через контакт-центр, позвонив на бесплатную линию по номеру 0 800 210 800, а также через приложения Telegram или мессенджер, через чат-бот», – рассказала Светлана Якивчик.
Она уточнила, что запись в электронную очередь осуществляется из расчета 15 минут на одного клиента. Запись проводится в соответствии с режимом работы отделений банка.
«Что касается режима работы, мы работаем в штатном режиме, более того, усилен режим работы наиболее крупных отделений в каждом городе Донецкой области. То есть на сегодня это 17 отделений, которые работают 7 дней в неделю. Клиенты практически в каждом городе имеют возможность обратиться за операциями, услугами в банк 7 дней в неделю», – резюмировала Светлана Якивчик.
Теги: Ощадбанк, очередь, ОРДЛО
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