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В результате обстрела боевиков погибла жительница прифронтового Зайцево
03.07.2020 10:00
Жительница поселка Зайцево в Донецкой области погибла в результате обстрела со стороны боевиков сегодня утром, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Уточняется, что женщина 1940 года рождения погибла в результате обстрела из минометов калибра 82 мм.
С начала текущих суток штаб ООС зафиксировал 7 обстрелов на Донбассе.
Теги: Донбасс, смерть, обстрел, боевики, Зайцево
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