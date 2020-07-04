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Пушилин сократил комендантский час в Седово
04.07.2020 17:00
В курортном поселке Седово до 30 сентября 2020 года будет сокращен комендантский час. Соответствующий указ главаря "ДНР" Дениса Пушилина опубликован на его официальном сайте.
«Постановляю определить действие комендантского часа на территории поселка Седово Новоазовского района в период с 3 июля 2020 года по 30 сентября 2020 года с 00:00 часов до 04:00 часов», – говорится в тексте указа.
Следует отметить, что в настоящее время в ОРДО действует комендантский час с 23:00 до 5:00.
Теги: Седово, комендантский час, Пушилин
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