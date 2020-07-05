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В Донецкой области резко выросло число заболевших коронавирусом
В Донецкой области за минувшие сутки коронавирус COVID-19 подтвердился у 81 жителя, из них 72 в городе Славянск. Это новый рекорд, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook в воскресенье, 5 июля, передает Корреспондент.net.
"+81 новый случай COVID-19 лабораторно подтвержден в Донецкой области в течение суток. Двое в Черкасской ОТГ (65-летний мужчина и 68-летняя женщина), четверо в Славянском районе (две женщины 59 и 70 лет, 3-летний мальчик и 30-летний мужчина), по одному – в Марьинском районе (37-летняя женщина), Краматорске (мужчина 54 года) и Мариуполе (46-летний мужчина), 72 в Славянске (трое мужчин и 69 женщин)", – написал Кириленко.
По состоянию на вечер 4 июля в Донецкой области подтвердилось 680 случаев COVID-19. 10 пациентов умерли, 238 – выздоровели.
Теги: Славянск, статистика, COVID-19
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