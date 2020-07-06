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Названа возможная дата следующего открытия КПП «Еленовка»
06.07.2020 12:00
По имеющимся данным, людям, которые ранее уже вносили свои имена в списки для прохождения контроля на линии разграничения, позвонили из штаба "Здоровое движение" и предложили пройти КПП "Еленовка" 7 июля, сообщает NewsUA.
Однако условием так и осталось прохождение контроля и обсервация в клинике Донецка. Некоторые дончане согласились это сделать, но некоторые были вынуждены отказаться.
"Да, прозванивали. Я отказалась. У меня маме 80 лет и слепая", — пояснила одна из жительниц.
Теги: Донбасс, Еленовка, КПВВ, ОРДО
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