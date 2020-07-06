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Архив - Донецкая область

Пять городов Донецкой области остались без воды

06.07.2020 09:00
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Пять городов Донецкой области остались без воды

Из-за аварии на водопроводе пять городов Донецкой области остались без воды. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на странице в Facebook, сообщает Корреспондент.net.
По его словам, произошел прорыв на участке магистрального водовода диаметром 140 см между вторым и третьим подъемами Второго донецкого водопровода. В результате водоснабжение в Дружковке, Константиновке и частично в Торецке остановлено, в Славянске и Краматорске ограничили подачу воды.
Кириленко отметил, что в 5:00 завершились сварочные работы поврежденного участка водопровода и началось его заполнение.
По его словам, этот процесс будет длится около шести часов, также потребуется время на заполнение водопроводов от насосной станции  
"То есть в самой отдаленной точке - Константиновке - вода в месте подключения появится сегодня вечером, а в домах и квартирах – ночью", - написал Кириленко.
При этом он отметил, что жители Славянска, Краматорска, Торецка и Дружковки в полном объеме получат воду раньше.



Теги: город, авария, водопровод
 
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