В "ДНР" анонсировали открытие гуманитарного коридора на КПВВ "Еленовка" (ВИДЕО)

06.07.2020 16:00

"ДНР" анонсировала открытие гуманитарного коридора на линии разграничения в направлении КПВВ "Новотроицкое", передает Depo.Донбасс.

Об этом заявил так называемый "депутат "народного совета "ДНР" Сергей Кондрыкинский.

Он сказал, что коридор будет открыт завтра, 7 июля. По его словам, людей будут пропускать на въезд в "ДНР" по предварительным спискам, они будут проходить обсервацию в медучреждениях "ДНР", и, после подтверждения, что они не заражены коронавирусом, их отпустят домой.