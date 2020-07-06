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В "ДНР" анонсировали открытие гуманитарного коридора на КПВВ "Еленовка" (ВИДЕО)

06.07.2020 16:00
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В "ДНР" анонсировали открытие гуманитарного коридора на КПВВ "Еленовка" (ВИДЕО)

"ДНР" анонсировала открытие гуманитарного коридора на линии разграничения в направлении КПВВ "Новотроицкое", передает Depo.Донбасс.
Об этом заявил так называемый "депутат "народного совета "ДНР" Сергей Кондрыкинский.
Он сказал, что коридор будет открыт завтра, 7 июля. По его словам, людей будут пропускать на въезд в "ДНР" по предварительным спискам, они будут проходить обсервацию в медучреждениях "ДНР", и, после подтверждения, что они не заражены коронавирусом, их отпустят домой.



Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, КПВВ
 
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