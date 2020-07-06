В ОРДЛО озвучили новые данные по коронавирусу

06.07.2020 14:00

В ОРДО 5 июля исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Об этом сообщили в «Минздраве ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 5 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ОРДО -1242:

на лечении — 619 пациентов,

выписаны — 547 человек,

летальных случаев — 76.

Всего под наблюдением 8 070 человек: в условиях стационарных отделений находится 210 человек, 7 860 человека- находятся на самоизоляции на дому. Выписаны из отделений с полным выздоровлением от ОРВИ и дважды отрицательными результатами на COVID-19 — 493 человека.

Медики ОРЛО зарегистрировали 532 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе "минздрава республики".

«Всего по состоянию на 09:00 6 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР — 532», — говорится в сообщении.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 461 человек.

За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 13 человек.