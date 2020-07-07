В "ДНР" сообщили, сколько человек сегодня пропустят через КПП "Еленовка"

07.07.2020 11:00

Около 200 человек получили разрешения на въезд в ДНР через КПВВ «Еленовка». Об этом сегодня сообщила "депутат Народного Совета" Юлия Крюкова.

«Ориентировочно сегодня должны въехать 190 человек. Все проходит в штатном режиме», — сказала "парламентарий".

Она также уточнила, что решение о следующем дне работы пропускного пункта будет принято по мере обработки заявок.

На сегодняшний день выехать из "ДНР" можно при наличии регистрации на контролируемой Киевом территории, пропуск людей в Донецк производится по заранее подготовленным спискам. Все прибывшие со стороны Украины граждане подлежат обязательной бесплатной обсервации сроком не менее двух недель.