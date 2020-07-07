В Донецкой области усилили карантинные ограничения

07.07.2020 10:00

В Донецкой области в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации усилили карантин. Соответствующее решение 3 июля, приняла областная Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, протокол заседания которой был обнародован вчера, сообщает РПД «Донецкие новости».

В Комиссии пояснили, что усиление отдельных карантинных мер было принято в связи с тем, что с 26 июля по 2 июля в области выявили 187 новых случаев COVID-19, что составляет 9,98% на 100 тысяч населения. «Что в 3 раза больше, чем за предыдущие 7 дней», – говорится в протоколе.

В документе отмечается, что адаптивный карантин в регионе продолжает действовать. Но с 3 июля вводятся следующие новшества:

запрещается работа заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности в ночное время (с 22:00 часов), в том числе на открытых площадках;

для перевозки пассажиров на внутригородских и пригородных маршрутах привлекается максимальное число транспортных средств (автобусов, маршрутных такси, троллейбусов и т.д.) – для уменьшения нагрузки на маршрутный транспорт во времена пиковой нагрузки;

будет усилен контроль за соблюдением населением противоэпидемических мероприятий на период карантина в общественном транспорте и заведениях общественного питания.

Также будут продолжены проверки по соблюдению субъектами хозяйствования установленных требований адаптивного карантина.