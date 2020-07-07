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Архив - Донецкая область

В «серой зоне» перед КПВВ «Еленовка» застряли около 100 человек

07.07.2020 16:00
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В «серой зоне» перед КПВВ «Еленовка» застряли около 100 человек

Граждане сообщают @dontel, что сегодня в 9.00 большое количество людей, несмотря на предупреждения Межведомственного штаба ДНР, поехали через пункты пропуска из Украины в республику без подтверждения со стороны штаба. Украинская таможня выпустила всех желающих, поскольку их КПВВ работает без ограничений и действия не согласованы с республикой. В свою очередь на «нулевом» блокпосту ДНР граждан, которые не в списках Штаба, ожидаемо остановили и посоветовали возвращаться.
По информации очевидцев, сейчас возле «нулевого» блокпоста республики находятся всего более 100 человек и пеших, и на автомобилях (фото). Все располагаются под открытым солнцем, тени нет. Среди граждан есть дети возрастом до двух лет и старики. Возвращаться на Украину у них «нет возможности, заканчиваются средства». У всех в паспорте регистрация на территории ДНР.



Теги: Еленовка, КПВВ, ситуация
 
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