В ГПСУ сообщили, сколько людей вчера пересекли линию соприкосновения на Донбассе

08.07.2020 14:00

За минувшие сутки линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях пересекли почти 1200 человек. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

В частности, вчера на КПВВ «Новотроицкое» на въезд с неподконтрольной территории проследовали 297 человек и 35 автомобилей. С контролируемой территории в сторону Донецка были пропущены 163 человека и 6 транспортных средств.

Движение через КПВВ «Марьинка» остается заблокированным боевиками. Вчера по гуманитарному коридору Донецк-Курахово с неподконтрольной территории прибыл только один человек — гражданин Германии, которого боевики все же выпустили.

Через пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская» вчера линию соприкосновения пересекло 723 человека. Из них в сторону Луганска прошли 366 человек, а на подконтрольную Украине территорию 357.

В ГПСУ напомнили, что все граждане, прибывающие с оккупированной территории, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, установив мобильное приложение «Дій вдома» или, по их согласию, двухнедельную обсервацию в лечебных учреждениях, определенных органами местной власти.

От обязательной самоизоляции/обсервации освобождаются люди, следующих через линию разграничения для сдачи внешнего независимого оценивания при наличии подтверждающих документов.