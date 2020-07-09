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В ОРДЛО выявили 38 заболевших COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области было выявлено 29 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировке «ДНР».
Утверждается, что один случай COVID-19 выявлен у женщины, прибывшей 7 июля с подконтрольной Украине территории. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 9 медицинских работников.
Кроме того, за минувшие сутки выздоровели 24 человека.
Всего по состоянию на 9 июля «ДНР» признает 1319 случаев COVID-19. Из них 594 человека уже выписаны, а 78 — умерли. Продолжают болеть 647 пациентов.
В группировке «ЛНР» заявили о девяти новых случаях инфицирования за минувшие сутки на подконтрольной боевикам территории. Об это пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.
В целом группировки признает 551 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Утверждается, что выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 472 человека.
За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии на подконтрольной «ЛНР» территории умерли 13 человек.
Теги: статистика, ОРДЛО, COVID-19
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