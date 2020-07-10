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Архив - Донецкая область

В "ДНР" отменили обязательную обсервацию для сотрудников ОБСЕ

10.07.2020 11:00
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В "ДНР" отменили обязательную обсервацию для сотрудников ОБСЕ

Сотрудники СММ ОБСЕ будут освобождены от обязательной двухнедельной обсервации в "ДНР" при наличии у них документов, подтверждающих отрицательные результаты тестирования на COVID-19. Об этом сегодня ДАН заявила "министр иностранных дел республики" Наталья Никонорова.
По ее словам, «было решено отменить требование о прохождении данными сотрудниками карантина при въезде в "республику", но при условии, что въезжающие лица предъявят отрицательные результаты теста на коронавирус, а также пройдут повторный тест через 14 дней».



Теги: сотрудники, отмена, ОБСЕ, ДНР, обсервация
 
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