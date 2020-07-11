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Денис Казанский показал как "асвабадители" поставили Донбасс на колени (ВИДЕО)

11.07.2020 13:00
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Денис Казанский показал как "асвабадители" поставили Донбасс на колени (ВИДЕО)

Жители оккупированной Донетчины во время открытия гуманитарного коридора 7 июля становились на колени перед наблюдателями ОБСЕ, чтобы те уговорили боевиков пропустить их в "ДНР" через КПВВ "Еленовка", передает Depo.Донбасс.
Соответствующее видео опубликовано в сети и его прокомментировал участник переговоров трехсторонней контактной группы Денис Казанский.
Речь идет о тех людях, которые не попали в списки "ДНР" на пропуск и пытались пройти КПВВ в экстренном порядке. По данным правозащитников, таких людей было чуть больше 80.



Теги: ОБСЕ, Еленовка, ДНР, КПВВ, Денис Казанский
 
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