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Архив - Донецкая область

График работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 13 по 19 июля

13.07.2020 16:00
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График работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 13 по 19 июля

На текущей неделе мобильные отделения "Ощадбанка" будут работать только в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтрации.
Так, с 13 по 17 июля мобильные отделения "Ощадбанка" на линии разграничения на Донбассе будут работать в трех местах:
с. Зайцево Бахмутского района (Жованка), ул. Мануильского, 46 - 13 июля, с 09:30 до 15:00
с. Зайцево, Бахмутского района (Бахмутка), ул. Аносова - с 14 по 16 июля,  с 09:30 до 15:00
г. Авдеевка, ул. Соборная, 28 - 17 июля, с 09:30 до 15:00
В Луганской области автомобиль находится на плановом ремонте.



Теги: Донбасс, Ощадбанк, график
 
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