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Архив - Донецкая область

Пограничники пропустили в ОРДО через КПВВ "Новотроицкое" 60 человек

13.07.2020 13:00
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Пограничники пропустили в ОРДО через КПВВ "Новотроицкое" 60 человек

Пресс-офицер Донецкого погранотряда Госпогранслужбы Украины Валерия Карпиленко рассказала «Новостям Донбасса», что в сторону неподконтрольной территории было пропущено около 60 человек.
Каждому желающему пересечь линию соприкосновения украинские пограничники поясняют, что боевики могут пропустить не всех, как и в прошлый раз. «Граждане, которые соглашаются ехать, несмотря на риски, их пропускают [украинские пограничники]», — отметила Карпиленко.
Также пограничники подчеркивают, что, в случае непропуска, гражданам не нужно оставаться в «серой зоне», так как это небезопасно. В случае возвращения на подконтрольную Украине территорию нужно будет пройти двухнедельную самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Дій вдома».



Теги: Новотроицкое, ДНР, Госпогранслужба, КПВВ
 
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