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Архив - Донецкая область

В "ДНР" рассказали о порядке работы КПП «Еленовка» 13 июля

13.07.2020 09:00
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В "ДНР" рассказали о порядке работы КПП «Еленовка» 13 июля

Контрольный пункт въезда-выезда «Еленовка» на линии разграничения в Донбассе будет осуществлять пропуск людей 13 июля. Об этом сегодня сообщили в "Межведомственном оперативном штабе" "ДНР" по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.
Уточняется, что пункт будет работать с 9:00 до 18:00. Пропуск в "республику" с подконтрольной Киеву территории будет осуществляться исключительно по разрешению межведомственного штаба. Выезжающие из "ДНР" должны иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории.
«Все лица, прибывшие в "республику" со стороны Украины, подлежат обязательной обсервации продолжительностью не менее 14 дней. Обсервация обеспечивается учреждениями здравоохранения "ДНР" и является бесплатной. О работе КПВВ «Еленовка» в другие дни на въезд и выезд будет сообщено дополнительно», — заключили в "штабе".



Теги: Донбасс, Еленовка, КПВВ
 
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