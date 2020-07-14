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Архив - Донецкая область

Красный Крест запустил линию психологической поддержки для жителей Донбасса

14.07.2020 12:00
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Красный Крест запустил линию психологической поддержки для жителей Донбасса

Каждый житель Донецкой и Луганской областей имеет возможность получить моральную поддержку, позвонив на горячую линию «Давай поговорим». Об этом сообщает Общество Красного Креста в Украине на странице в Facebook.
Отмечается, что коронавирусная инфекция затронула каждого украинца и определенным образом изменила жизнь.
«В ответ на эпидемию Общество Красного Креста Украины совместно с партнерами ACTED, IMPACT Initiatives, «Право на защиту» начинает новую деятельность на территории Луганской и Донецкой областей — запускает линию поддержки жителей. Позвонив на линию, каждый человек будет услышанным, ведь наши операторы будут уделять столько внимания, сколько вам потребуется. Мы будем говорить на темы, интересующие именно вас, и так долго, как это необходимо», — говорится в сообщении.
Звонки принимаются ежедневно по телефону: 0800331800 с 12:00 до 19:30.



Теги: Донбасс, Красный Крест, горячая линия, поддержка
 
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