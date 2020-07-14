Пушилин уволил "министра здравоохранения" "ДНР"

14.07.2020 10:00

"Глава" "ДНР" Денис Пушилин уволил Ольгу Долгошапко с должности "министра здравоохранения". Соответствующий "указ" он подписал 12 июля, но "документ" был опубликован только вчера, сообщает Интернет-газета "Жизнь".

Иным своим "указом" Пушилин назначил и.о. "министра здравоохранения" "ДНР" Александра Оприщенко. Отметим, что Оприщенко возглавлял данное "министерство" до Долгошапко.

При этом Ольга Долгошапко назначена "советником главы" "ДНР". О причинах такой ротации не сообщается.