В ОРДО сняли ограничения на въезд в "курорты" Новоазовского района

15.07.2020 09:00

Курортные поселки "ДНР" на берегу Азовского моря станут доступны всем желающим с 15 июля. О снятии ограничений на въезд в Новоазовский район, введенных ранее в связи с коронавирусной инфекцией, заявил вчера глава непризнанной респубдики Денис Пушилин.

"Межведомственным оперативном штабом проработаны все вопросы организации безопасного отдыха, — отметил он. — 15 июля будут сняты ограничения на въезд в Новоазовский район Донецкой Народной Республики. Все желающие смогут проехать в курортные поселки на берегу Азовского моря".