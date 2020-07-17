- В "ДНР" заявили об обширной агентурной сети в спецслужбах Украины10:00
- Донецкая ОВГА анонсировала запуск мобильных ЦПАУ на всех КПВВ17:00
- В "ДНР" сообщили, где можно сделать платный ПЦР-тест на COVID-1911:00
- Сегодня в "ДНР" возобновят работу КПВВ "Еленовка"09:00
- В соцсетях сообщили об очередном открытии КПВВ "Еленовка"14:00
- Красный Крест привез на оккупированный Донбасс 60 тонн гумпомощи16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в ОРДЛО на 15 июля14:00
- В ОРДО сняли ограничения на въезд в "курорты" Новоазовского района09:00
- Красный Крест запустил линию психологической поддержки для жителей Донбасса12:00
- Пушилин уволил "министра здравоохранения" "ДНР"10:00
Донецкая ОВГА анонсировала запуск мобильных ЦПАУ на всех КПВВ
На Донетчине вблизи контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на линии разграничения будут функционировать мобильные Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). Как сообщает Донецкая ОВГА, проект будет реализован при поддержке Программы развития ООН, передает Depo.Донбасс.
Отмечается, что мобильные ЦПАУ появятся на всех четырех КПВВ. При этом ЦПАУ в Зайцево будет принадлежать Северской ОТО и будет предоставлять весь спектр услуг, предусмотренный полномочиями общины.
ЦПАУ сможет предоставлять паспортные услуги и обслуживать владельцев водительских прав.
Мобильные ЦПАУ откроются сразу после возобновления работы КПВВ и завершения карантина. Их услугами смогут воспользоваться как жители оккупированных территорий, так и жители ближайших населенных пунктов.
Мобильный ЦПАУ – это специально оборудованный грузовой автомобиль, в котором размещаются рабочие места и места для посетителей. При необходимости такой автомобиль может быть перемещен в любой населенный пункт, в котором люди имеют потребности в получении административных услуг.
Теги: Донбасс, услуги, КПВВ, ОГА
- Донбасская линия разграничения: утром 2 марта самые большие очереди были у КПВВ «Майорское»
- Донбасс: у линии разграничения задержали женщину и мужчину
- На блокпосту в зону АТО силовики изъяли деньги и драгоценности на 1,5 млн грн
- Больше 31 тысячи человек и около 5 тысяч автомобилей пересекли линию разграничения на Донбассе
- Пересечение донбасской линии разграничения: на что жалуются
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: На КПВВ «Новотроицкое» много машин
- В "ДНР" заявили об обширной агентурной сети в спецслужбах Украины10:00
- СБУ задержала одного из "создателей" "ЛНР"09:00
- Донецкая ОВГА анонсировала запуск мобильных ЦПАУ на всех КПВВ17:00
- В "ДНР" сообщили, где можно сделать платный ПЦР-тест на COVID-1911:00
- Сегодня в "ДНР" возобновят работу КПВВ "Еленовка"09:00
- В соцсетях сообщили об очередном открытии КПВВ "Еленовка"14:00
- На КПВВ "Станица Луганская" задержали "наркокурьера"09:00
- Красный Крест привез на оккупированный Донбасс 60 тонн гумпомощи16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в ОРДЛО на 15 июля14:00
- Сегодня часть Луганска останется без воды10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 июля11:00
- В "ДНР" заявили об обширной агентурной сети в спецслужбах Украины10:00
- СБУ задержала одного из "создателей" "ЛНР"09:00
- Донецкая ОВГА анонсировала запуск мобильных ЦПАУ на всех КПВВ17:00
- Netflix назвал 10 своих самых популярных фильмов16:00
- Минобороны отсрочило призыв в армию для абитуриентов15:00
- Фракция "Голос" заявила о переходе в оппозицию14:00
- Степанов назвал критерий открытия границ ЕС для Украины13:00
- В России попал в аварию автобус Донецк - Санкт-Петербург12:00
- В "ДНР" сообщили, где можно сделать платный ПЦР-тест на COVID-1911:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- В "ДНР" сообщили, где можно сделать платный ПЦР-тест на COVID-19
- В соцсетях сообщили об очередном открытии КПВВ "Еленовка"
- Донецкая ОВГА анонсировала запуск мобильных ЦПАУ на всех КПВВ
- Сегодня в "ДНР" возобновят работу КПВВ "Еленовка"
- В ОРДО сняли ограничения на въезд в "курорты" Новоазовского района
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в ОРДЛО на 15 июля
- На КПВВ "Станица Луганская" скончался 62-летний мужчина
- В России попал в аварию автобус Донецк - Санкт-Петербург
- На КПВВ "Станица Луганская" задержали "наркокурьера"
- Красный Крест привез на оккупированный Донбасс 60 тонн гумпомощи