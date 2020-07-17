Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В "ДНР" сообщили, где можно сделать платный ПЦР-тест на COVID-19

17.07.2020 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ДНР" сообщили, где можно сделать платный ПЦР-тест на COVID-19

В "ДНР" появилась возможность сдать тест на коронавирус методом ПЦР. Тесты на наличие коронавирусной инфекции можно сделать в одной из лабораторий Донецка, сообщают местные СМИ.
Напомним, что тест проводится натощак, за 3-4 часа до процедуры нельзя пить, есть, чистить зубы, а также промывать нос. При себе нужно иметь паспорт и сумму для оплаты за тест. Его стоимость - 2520 рублей.
Лаборатория "Био-Лайн", в которой можно сдать тест, расположена по адресу:  г. Донецк, пр. Ильича, 14, корпус 7 (ДОКТМО). График работы в будние дни: с 7.30 до 15.00, в субботу - с 8.00 до 13.00.
Готовые результаты можно получить через сутки.



Теги: Донецк, тест, ДНР, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх