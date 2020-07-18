В "ДНР" заявили об обширной агентурной сети в спецслужбах Украины

18.07.2020 10:00

"МГБ" "ДНР" регулярно получает секретную информацию о планах Киева от своих агентов в украинских спецслужбах, заявили в пресс-службе "министерства".

"У МГБ ДНР достаточно возможностей для того, чтобы проникать в секретные замыслы спецслужб Украины", – сказано в заявлении.

В "министерстве" также поблагодарили своих "помощников в структурах спецслужб Украины", которые передают информацию оккупантам.