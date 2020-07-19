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Архив - Донецкая область

Оккупационные власти "ДНР" объявили дату очередного открытия КПВВ "Еленовка"

19.07.2020 15:00
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Оккупационные власти "ДНР" объявили дату очередного открытия КПВВ "Еленовка"

Оккупационные власти "ДНР" заявили об открытии 20 июля подконтрольного им КПВВ "Еленовка" на линии соприкосновения. Об этом говорится в сообщении некоего "штаба по предотвращению коронавируса", передает ОстроВ.
В нем отмечается, что, как и в прошлый раз, въезд/выезд будет максимально осложнен и регламентирован.
Пропуск граждан оккупанты будут осуществляться всего один день с 9:00 до 18:00 часов.
Для въезда в "ДНР", по-прежнему, необходимо обязательно разрешение "оперативного штаба". Все прибывшие на оккупированную территорию будут отправлены на 14-тидневную обсервацию.
Из зоны оккупации будут выпускать только, тех, кто имеет регистрацию на подконтрольной законной власти Украины территории. Таким образом, жители оккупированной части Донецкой области все еще остаются невыездными.



Теги: Еленовка, ДНР, КПВВ
 
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