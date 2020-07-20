- В ОРДО опубликовали список "легальных" "курортов"16:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе14:00
- В Донецке появились предложения поездок на КПВВ «Станица Луганская»09:00
- В ОРДЛО подтвердили 2127 случаев заражения коронавирусом17:00
- Оккупационные власти "ДНР" объявили дату очередного открытия КПВВ "Еленовка"15:00
- В "ДНР" заявили об обширной агентурной сети в спецслужбах Украины10:00
- Донецкая ОВГА анонсировала запуск мобильных ЦПАУ на всех КПВВ17:00
- В "ДНР" сообщили, где можно сделать платный ПЦР-тест на COVID-1911:00
- Сегодня в "ДНР" возобновят работу КПВВ "Еленовка"09:00
- В соцсетях сообщили об очередном открытии КПВВ "Еленовка"14:00
Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе
Государственная пограничная служба даже в условиях карантина предоставляет возможность перемещения через КПВВ "Станица Луганская", "Марьинка", "Новотроицкое", чтобы в определенное время обеспечить пропуск лиц, имеющих насущную необходимость поездки, сообщает пресс-служба ГПСУ.
КПВВ "Новотроицкое" продолжает функционировать в штатном режиме ежедневно с 07:00 до 20:00. По состоянию на 12:00 сегодня через КПВВ "Новотроицкое" к не подконтрольным территориям направились 92 человека и 5 транспортных средств. К контролируемой территории Украины - 39 человек и 3 транспортных средства.
В КПВВ "Станица Луганская" на выход последовали 300 человек, в сторону контролируемой Украины территории - 329 человек.
Движение через КПВВ "Марьинка" остается заблокированным боевиками.
Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ
- На КПВВ "Новотроицкое" задержали группу пограничников-вымогателей
- Глава Euronews после 14 лет отношений сыграл свадьбу в Киеве
- Курс НБУ на 7 марта: доллар и евро стали дешевле
- На КПВВ "Майорск" и "Марьинка" скопилось около 500 автомобилей
- Прогноз, однако. Гривня укрепляется, а евро - "трясет"
- Пограничники объяснили порядок пропуска на территорию гуманитарно-логистического центра
- В ОРДО опубликовали список "легальных" "курортов"16:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе14:00
- В Донецке появились предложения поездок на КПВВ «Станица Луганская»09:00
- В ОРДЛО подтвердили 2127 случаев заражения коронавирусом17:00
- Оккупационные власти "ДНР" объявили дату очередного открытия КПВВ "Еленовка"15:00
- В оккупированном Луганске переименовали университет им. Шевченко15:00
- В "ДНР" заявили об обширной агентурной сети в спецслужбах Украины10:00
- СБУ задержала одного из "создателей" "ЛНР"09:00
- Донецкая ОВГА анонсировала запуск мобильных ЦПАУ на всех КПВВ17:00
- В "ДНР" сообщили, где можно сделать платный ПЦР-тест на COVID-1911:00
- Путин в аннексированном Крыму "благословил" закладку двух вертолетоносцев17:00
- В ОРДО опубликовали список "легальных" "курортов"16:00
- Во Франции ввели штраф за отсутствие маски15:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе14:00
- Объединённые Арабские Эмираты запустили космический зонд для изучения Марса13:00
- В Мариуполе провели крупнейшее в Украине шоу дронов (ВИДЕО)12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июля11:00
- Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации10:00
- В Донецке появились предложения поездок на КПВВ «Станица Луганская»09:00
- «Шахтер» упустил победу в матче с «Александрией»08:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- В "ДНР" заявили об обширной агентурной сети в спецслужбах Украины
- В Донецке появились предложения поездок на КПВВ «Станица Луганская»
- В оккупированном Луганске переименовали университет им. Шевченко
- Оккупационные власти "ДНР" объявили дату очередного открытия КПВВ "Еленовка"
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе
- Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля
- СБУ задержала одного из "создателей" "ЛНР"
- Петиция об отставке Зеленского набрала необходимое количество голосов
- В ОРДО опубликовали список "легальных" "курортов"
- Британские ученые выделили шесть форм COVID-19