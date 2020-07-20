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В Донецке появились предложения поездок на КПВВ «Станица Луганская»
Перевозчики, работающие на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области, предлагают гражданам перевозку из ОРДО в ОРЛО — на КПВВ «Станица Луганская», пройти который значительно проще, чем КПП «Еленовка». Об этом пишут дончане в социальных сетях, передает «ДонПресс».
По их словам, перевозка проходит мимо блокпостов незаконных вооруженных формирований (официально сообщение между ОРЛО и ОРДО закрыто).
Местные жители считают, что это бизнес самих представителей «местной власти», которые пытаются заработать на перевозках.
«Господа, это зашквар вселенских масштабов! Неужели не понятно, что народ все видит и понимает, сравнивая это движение с „гуманитарными коридорами“ на Еленовке и пропуском по 300 человек в неделю с невероятными преградами и ограничениями? Заявите уже на прямую, на уровне Морозовой, Пушилина и так далее — проезд в Украину и обратно открыт без ограничений, обсерваций и списков, но только через РФ. У вас даже в Штабе напрямую советуют ехать через Российскую Федерацию», — возмущены дончане.
Теги: поездка, ДНР, Станица Луганская, КПВВ
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