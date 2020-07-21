Последние новости раздела
- В "ДНР" рассказали об итогах работы КПП «Еленовка» 20 июля13:00
- Житель Донецка рассказал о поездке в Украину через "ЛНР"10:00
- Пушилин пообещал открыть "границу" с "ЛНР"09:00
- В ОРДО опубликовали список "легальных" "курортов"16:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе14:00
- В Донецке появились предложения поездок на КПВВ «Станица Луганская»09:00
- В ОРДЛО подтвердили 2127 случаев заражения коронавирусом17:00
- Оккупационные власти "ДНР" объявили дату очередного открытия КПВВ "Еленовка"15:00
- В "ДНР" заявили об обширной агентурной сети в спецслужбах Украины10:00
- Донецкая ОВГА анонсировала запуск мобильных ЦПАУ на всех КПВВ17:00
В "ДНР" рассказали об итогах работы КПП «Еленовка» 20 июля
21.07.2020 13:00
Представитель «Мининформа ДНР» на своей странице в соцсети подвел итоги «гуманитарного коридора» через подконтрольный НВФ КПВВ «Еленовка» за 20 июля, сообщает DonPress.
В своем Телеграмм-канале Акутин отметил:
«Судя по всему, процесс уже вполне налажен, эксцессов и нареканий все меньше и меньше. Немного цифр: всего было оформлено 12 автомобилей и 115 пассажиров в режиме выезд, а в ДНР въехали 11 автомашин и 152 пассажира».
Теги: итоги, Еленовка, ДНР, КПВВ
- В "ДНР" рассказали об итогах работы КПП «Еленовка» 20 июля13:00
- Житель Донецка рассказал о поездке в Украину через "ЛНР"10:00
- Пушилин пообещал открыть "границу" с "ЛНР"09:00
- В ОРДО опубликовали список "легальных" "курортов"16:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе14:00
- В Донецке появились предложения поездок на КПВВ «Станица Луганская»09:00
- В ОРДЛО подтвердили 2127 случаев заражения коронавирусом17:00
- Оккупационные власти "ДНР" объявили дату очередного открытия КПВВ "Еленовка"15:00
- В оккупированном Луганске переименовали университет им. Шевченко15:00
- В "ДНР" заявили об обширной агентурной сети в спецслужбах Украины10:00
- Украинка заняла первое место на «Славянском базаре»17:00
- «Динамо» нашло замену Михайличенко16:00
- Французские эксперты извлекли данные черных ящиков сбитого в Ираке самолета МАУ15:00
- В центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками (ВИДЕО)14:00
- В "ДНР" рассказали об итогах работы КПП «Еленовка» 20 июля13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июля12:00
- В России заявили о готовности вакцины от коронавируса11:00
- Житель Донецка рассказал о поездке в Украину через "ЛНР"10:00
- Пушилин пообещал открыть "границу" с "ЛНР"09:00
- В Париже появился "кинотеатр на воде"08:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Житель Донецка рассказал о поездке в Украину через "ЛНР"
- В Донецке появились предложения поездок на КПВВ «Станица Луганская»
- В "ДНР" заявили об обширной агентурной сети в спецслужбах Украины
- В оккупированном Луганске переименовали университет им. Шевченко
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе
- Оккупационные власти "ДНР" объявили дату очередного открытия КПВВ "Еленовка"
- Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля
- В ОРДО опубликовали список "легальных" "курортов"
- В "ДНР" рассказали об итогах работы КПП «Еленовка» 20 июля
- СБУ задержала одного из "создателей" "ЛНР"