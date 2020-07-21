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Архив - Донецкая область

В "ДНР" рассказали об итогах работы КПП «Еленовка» 20 июля

21.07.2020 13:00
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В "ДНР" рассказали об итогах работы КПП «Еленовка» 20 июля

Представитель «Мининформа ДНР» на своей странице в соцсети подвел итоги «гуманитарного коридора» через подконтрольный НВФ КПВВ «Еленовка» за 20 июля, сообщает DonPress.
В своем Телеграмм-канале Акутин отметил:
«Судя по всему, процесс уже вполне налажен, эксцессов и нареканий все меньше и меньше. Немного цифр: всего было оформлено 12 автомобилей и 115 пассажиров в режиме выезд, а в ДНР въехали 11 автомашин и 152 пассажира».



Теги: итоги, Еленовка, ДНР, КПВВ
 
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